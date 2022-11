Anzio. Pollastrini scrive alla Commissaria: urgente procedere con gli avvisi pubblici per l’erogazione dei contributi economici

Lo scioglimento del Consiglio comunale, inevitabile quanto necessario, lascia in sospeso alcune situazioni che erano seguite dagli organi politici. Alcune di queste non possono attendere perché riguardano il disagio economico e sociale.

Ho inoltrato alla Dott.ssa Antonella Scolamiero, che presiede attualmente la commissione prefettizia nel Comune di Anzio, una missiva in cui ho sottolineato l’urgenza di procedere con gli avvisi pubblici per l’erogazione dei contributi economici di assistenza, fermi da d in due anni, e del bonus libri.

Solo alcune settimane fa avevo denunciato pubblicamente l’enorme ritardo di questi importanti sostegni per le famiglie in difficoltà, così come l’urgenza del bando di concorso per quattro assistenti sociali tanto sbandierato dall’amministrazione uscente, o più correttamente buttata fuori.

Augurando buon lavoro ai Commissari spero nella rapida soluzione di quanto precedentemente non è stato portato a termine nonostante tante parole e promesse

Rita Pollastrini