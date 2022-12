Anzio. Gli studenti dell’Apicio Colonna Gatti nella suggestiva città di Porto

Si è appena conclusa l’esperienza in Portogallo per alcuni studenti dell’Apicio Colonna Gatti nella suggestiva città di Porto antica capitale. Il tema è quello dei

mosaici, da cui il nome MOSAIC ART del progetto Erasmus Plus e di cui il Portogallo ha esemplari preziosi ed antiche tradizioni. I ragazzi hanno soggiornato in famiglia di studenti portoghesi e sono stati accompagnati dal Dirigente Scolastico Renata Coppola e dalle insegnanti Emilia De Santis e Roberta Rinaldi. La settimana è stata densa di attività scolastiche e di escursioni. Il programma prevedeva la visita delle città di Braga e Guimaroes per ammirare i famosi e preziosi mosaici portoghesi. Tutti gli studenti hanno potuto partecipare alle lezioni di classi portoghesi e presentare il proprio paese e la scuola di provenienza. Gli studenti dell’Apicio Colonna Gatti hanno potuto condividere le bellezze di Anzio e far conoscere la scuola illustrando i diversi indirizzi di studio. Inoltre hanno avuto la possibilità di partecipare direttamente alle realizzazione di un mosaico nel giardino della scuola partecipando ad un workshop organizzato dalla scuola. Hanno socializzato, oltre che con gli studenti portoghesi con quelli rumeni, polacchi e belgi ed hanno avuto la possibilità di lavorare in team europei con coetanei di altre nazioni. Ora le prossime, dopo il Belgio, Italia, Portogallo saranno Polonia e Romania. Ad majora Apicio Colonna Gatti!