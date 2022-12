Gentile redazione In Libera Uscita vi segnaliamo lo stato scellerato in cui versa la spiaggia di Nettuno, cittadina turistica, ma a quanto pare non è così, centinaia di metri che versano nel degrado più totale, dove le persone passeggiano e fanno giocare i bambini…il tratto in questione è quello che va dal porto fino al grattacielo. Speriamo che la vostra redazione possa fare qualcosa e segnalare questo scempio a chi di dovere.

Vi ringraziamo per la cortese attenzione.

RicicLove

w