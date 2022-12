Anzio. Piscina in via Paiella, impossibile uscire di casa

Gentile redazione

Volevo segnalare una vera e propria piscina a cielo aperto in zona villa Claudia, esattamente in via Paiella all’altezza del civico 36. Qualche tempo fa i proprietari del terreno adiacente alla strada hanno eseguito dei lavori all’interno del propio terreno, e da quel giorno in quel punto si è creata una rimanenza di acqua piovana che proviene dalla strada andandosi a fermare in quel punto, creando una pozzanghera gigantesca che oltretutto rimane per diversi giorni anche quando ce il sole. Il vero problema è che non si può camminare nemmeno a piedi e quindi rimane praticamente impraticabile quel tratto di strada. Il comune dovrebbe intervenire per migliorare la viabilità.

grazie M. T.