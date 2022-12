Nettuno. Aggressione ad arbitro: arrivano le scuse di ‘Quelli che…’

Dopo il brutto episodio di violenza verso l’arbitro avvenuto domenica in un torneo di slow pitch a Nettuno. Arrivano le scuse della squadra ‘Quelli che….’

“La squadra Quelli che… si scusa con gli arbitri e con il comitato CNA Lazio per quanto accaduto. La squadra inoltre condanna ogni gesto che va contro i valori dello sport.

La squadra, sin da quando è nata 25 anni fa, ha come obiettivo primario la promozione dello sport e dei suoi valori fondamentali, quali la solidarietà, la lealtà, la sana competizione e principalmente il rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana.

Profondamente rammaricata di quanto accaduto, la squadra intera porge le proprie scuse a tutte le squadre e tifosi, con l’augurio che questi episodi non capitino più”. Quelli che…