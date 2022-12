“Un angelo per amico’ a Fiuggi con il ministro Tajani e Beppe Incocciati

Antonio Tajani e la sua Fiuggi.

Il ministro degli Esteri nella sua città, un Martedì di Dicembre, al Teatro comunale gremito di personaggi e autorità di tutta la Ciociaria. Beppe Incocciati ha reso tutto questo possibile.

Ci ha creduto fin dall’inizio, ha promosso, costruito, curato nei minimi dettagli questa iniziativa.

Ha permesso che questa Città abbracciasse calorosamente un uomo istituzionale che ricopre un ruolo di cruciale importanza.

Anche L’ associazione “Un Angelo per Amico 2000 Onlus” è stata invitata e ha risposto presente. Per tale motivo ci uniamo ai tantissimi complimenti rivolti al nostro volontario Beppe Incocciati. Il Vicepremier Antonio Tajani e la sua famiglia vivono nella comunità fiuggina, cittadino benemerito e persona alla mano. Ma c’erano tanti amici a salutarlo e dargli il giusto merito. Sul palco del Teatro, il noto presentatore e giornalista Massimo Caputi, ha invitato tantissimi personaggi. Ecco che il Ministro è stato salutato e ringraziato dal Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, a nome di tutta la città. L’omaggio al cittadino onorario Antonio Tajani è proseguito con la consigliera regionale Sara Battisti e da tantissimi Sindaci ciociari. Presente anche il senatore Maurizio Gasbarri che si è unito ai tantissimi applausi. Al teatro imponente presenza dei volontari della protezione civile di Fiuggi e Nettuno che hanno dato un aiuto importante.

Come associazione ci teniamo a ringraziare Antonio Tajani per essere sempre presente quando c’è bisogno di aiutare il prossimo. Un Angelo per Amico 2000 Onlus ribadisce nuovamente tutta la stima nei confronti del nostro amico Beppe Incocciati. Per l’invito, per la riuscita di questo abbraccio collettivo al Ministro e per aver nuovamente promosso le iniziative dell’associazione anche durante questa giornata. Noi non ci stancheremo mai di ringraziare i nostri volontari Beppe e Antonio sempre disponibili e a sostegno dei bambini ricoverati presso il Bambino Gesù di Palidoro.

Grazie veramente dal profondo del cuore.

Antonio Tajani se la meritava una giornata così.

Beppe Incocciati ha reso tutto…possibile.

Auguri Buone Festivita’ a tutti Volontari

Un Angelo per Amico 2000 Onlus