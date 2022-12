Anzio. Il Rotary Club Costa Neroniana dona pacchi alimentari alla Caritas

Il 23 dicembre 2022 ha visto rinnovarsi il proficuo sodalizio tra il Rotary Club Costa Neroniana e la Caritas Parrocchiale “M. Teresa di Calcutta” di Anzio presso la chiesa di Ss. Pio e Antonio.

Difatti nella mattinata il Rotary Club Costa Neroniana ha consegnato diversi generi alimentari in occasione del periodo natalizio: ormai si può definire una vera e propria tradizione per il Club.

Il service è stato reso possibile grazie ai numerosi amici del Rotary Club Costa Neroniana che si sono adoperati con molte donazioni che consentiranno di dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà che si rivolgono alla Caritas.

Ringraziando tutti i donatori amici del Club in questa occasione si deve sottolineare il ruolo di un’azienda che è da sempre vicina al Club: si tratta della Essedue Group S.r.l. che importa e distribuisce elettromedicali e prodotti monouso per sala operatoria; attualmente ha la rappresentanza di numerose aziende e multinazionali leader di mercato. Il ringraziamento va soprattutto ai dipendenti dell’Azienda che hanno contribuito concretamente alla raccolta degli alimenti che saranno distribuiti ai meno fortunati.

Il Rotary Club Costa Neroniana è sempre disponibile a raccogliere l’appello dei più bisognosi e con la Caritas fornire un aiuto tangibile e concreto.

Per inquadrare il ruolo della Caritas basta riportare l’esemplificativo art. 1 del proprio statuto: “La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.”

Proprio in riferimento alla situazione della povertà in Italia è interessante leggere il rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale dal titolo “L’anello debole” divulgato in occasione della Giornata internazionale di lotta alla povertà (17 ottobre) dalla Caritas Italiana.

La fonte delle informazioni è rappresentata, oltre che dai dati ufficiali Istat, dai quasi 2.800 Centri di Ascolto Caritas su tutto il territorio nazionale. Dati preoccupanti che mettono in relazione l’evoluzione della povertà anche in termini intergenerazionali: il rapporto entra molto nel dettaglio della situazione odierna, sulle cause e sulle possibili soluzioni per contrastare la povertà.

Il Rotary, per la sua storia, è sensibile alla problematica citata e con questi service cerca, insieme a tante altre associazioni e volontari, di fare la propria parte senza girare le spalle a chi ne ha più bisogno.

Per il Rotary Club Costa Neroniana era presente, con alcuni soci e volontari, il Presidente, Gilberto Zampighi, che ha consegnato i generi alimentari sottolineando ed evidenziando i numerosi amici del Club che hanno contribuito alla raccolta dei beni. Inoltre ha ringraziato la Caritas di Anzio rappresentata dalla coordinatrice, Palmira Federici, per il lavoro svolto e che svolge quotidianamente per aiutare chi ne ha bisogno; ringraziamento esteso anche a Padre Paolo Cirina, parroco della Chiesa, e a tutte le persone che si adoperano all’interno della Caritas.

Il Rotary Club Costa Neroniana è sempre in prima linea quando si tratta di aiutare: con ogni mezzo e capacità che può mettere in campo cerca di coinvolgere e di sensibilizzare più persone possibili.

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” disse Madre Teresa di Calcutta. È difficile trovare parole migliori di queste per esprimere che ognuno di noi è chiamato a fare ciò che può.

Decidere di aiutare gli altri è la presa di coscienza che un gesto può cambiare in meglio la vita delle persone e che un aiuto concreto può essere un valore sociale ed umanitario.

Una gioia è reale soltanto se è condivisa.

Rotary Club Costa Neroniana