Anzio. Accesso spiagge negato a disabili ed anziani in località Cincinnato

La lettera di un cittadino che scrive alla alla Commissione Prefettizia, al presidente della Regione Lazio, al Ministro, sul problema dell’accesso alle spiagge negato per disabili ed anziani in località Cinncinnato mare.

Spett. Li Enti,

Mi rincresce precisarlo, ma è purtroppo l’ennesima volta che scrivo per segnalare questo enorme problema:

Un’amministrazione, un Ente,che intende definirsi vicino ai cittadini, non può restare insensibile ai bisogni delle persone più svantaggiate a cui, ancora oggi, all’avvicinarsi della stagione estiva, non ha rivolto alcuna attenzione . Mi riferisco al Comune di Anzio, che ha l’obbligo di assicurare gli accessi idonei a mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi al fine di consentire l’accesso al mare da parte di soggetti disabili e fragili, nonché la loro mobilità all’interno delle aree demaniali”…….

E, poichè “in seguito a leggi regionali”, che impongono una serie di obblighi alle strutture turistiche, come ad esempio gli stabilimenti balneari, tali strutture in collaborazione con gli Enti preposti, devono consentire a tutti di accedere alla spiaggia e godersi il mare, e per far si che questo avviene, bisogna rendere gli accessi alle spiagge comodi con la creazione di strutture adatte, ma, succede spesso, che, chi ha problemi motori o percettivi e le persone anziane, rinuncia al piacere del mare se non ha supporti adeguati. Vittime di questo problema sono soprattutto gli abitanti della località di Cincinnato mare (Anzio) e di coloro che decidono di godersi le spiagge di quella località, causa la conformazione della falesia che impone lunghe, dure e pericolose scalinate…

Rendere accessibili le spiagge è un segnale di civiltà e di rispetto per tutte le persone fragili, per un mondo sempre piu’ inclusivo e capace di soddisfare le esigenze di tutti.

Si spera che con i fondi stanziati del PNRR questo grave problema venga definitivamente risolto.

Confidiamo nel Vostro interessamento.

Cordiali saluti

Vincenzo Perruccio