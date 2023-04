Anzio. Azione Cattolica di Falasche e Telethon unite per la Campagna di Primavera 2023 “Io per Lei”

L’Azione Cattolica è di nuovo al fianco della Fondazione Telethon per la prossima Campagna di Primavera 2023 che si svolgerà il 6 e 7 maggio nelle piazze e nelle parrocchie in tutta Italia, in cui verranno distribuiti Cuori di biscotto e Cuoricini di biscotto, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

I volontari dell’associazione parrocchiale di Falasche, come già accaduto per gli anni precedenti, sarà presente per sostenere l’iniziativa della Fondazione Telethon con un banchetto Telethon allestito dinanzi alla parrocchia di Sant’Antonio Abate nei giorni di sabato 6 e domenica 7 maggio per distribuire i Cuori di biscotto nelle varianti arance di Sicilia, con gocce di cioccolato e con farina integrale da distribuire a fronte di una donazione minima di 15 euro e 10 Cuoricini di biscotto da distribuire a fronte di una donazione minima di 6 euro.