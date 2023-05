I.C. Anzio 3, “Libri in festa” la manifestazione alla sua V edizione, dedicata ai libri e alla lettura

Si è svolta nella calda e assolata mattinata del 24 maggio, “Libri in festa” la manifestazione alla sua V edizione, dedicata ai libri e alla lettura dell’I.C. Anzio 3 organizzata dalla docente referente biblioteche d’Istituto Catia Di Mille ideatrice di una “piccola “biblioteca scolastica itinerante con la quale, si è sviluppato il progetto annuale “Biblioteca Mobile” promuovendo una serie di attività a favore dello sviluppo della lettura e della scrittura creativa.

La festa, ha avuto avvio con un Flash mob con animazione di una lettura che ha coinvolto con energia tutti i partecipanti e successivamente, è proseguita con l’avvio delle attività di ben tredici laboratori condotti da autori, editori, docenti, lettori esperti che sono intervenuti offrendo alla comunità scolastica le loro preziose e specifiche competenze.

I ragazzi hanno potuto assistere agli interessanti racconti a tema astronomico costruendo libricini creativi con la casa editrici Gaby Books, Flaminia Fabiani e Manola Rocchini;

si sono divertiti ad ascoltare la storia Tra cane e gatto e costruito maschere creative con Luana Astore della casa editrice Telos;

hanno avuto la possibilità di affrontare tematiche ambientali con la storia “Il magico incontro” narrata dalla viva voce delle autrici Simona Vaghi ed Elisabetta Zanello;

hanno avuto modo di udire narrazioni e conversazioni in lingua inglese con la docente ed esperta Francesca Taucci per Usborne edizioni; hanno creato storie originali utilizzando solo parole con la stessa lettera iniziale (Tautogrammi) insieme allo Scrittore per strada Walter Lazzarin; hanno assistito alle delicate narrazioni e goduto dei saggi consigli di Nonno Alfonso detto Nuvoletta; si sono confrontati sul tema dell’amicizia e dell’amore con la storia di Paolo e Francesca ed il testo Il filo dell’amicizia attraverso un’attività ludico-motoria condotta dalla docente Di Mille Catia.

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono stati spettatori, felicemente coinvolti, di piccoli sketch e micro racconti comici degli Operatori del Sorriso C.R.I.

Un ruolo importante hanno ricoperto i lettori speciali delle classi IIIA, IIIB, IIIE del Collodi che hanno messo a disposizione dei loro compagni di Istituto le loro competenze apprese con la lettura ad alta voce della storia L’albero e la strega di Gek Tessaro.

Una ricca offerta di attività e di esperienze edificanti che hanno trovato l’entusiasmo, il divertimento ed il piacere di tutti gli alunni delle trentacinque classi partecipanti e dei curiosi ospiti “occasionali” vivendo insieme un’esperienza unica nell’esplorazione del racconto, dei libri, della lettura, non solo come scoperta degli eventi narrativi e dei messaggi veicolati, ma come esperienza condivisa e creativa.

Libri in festa è stata possibile grazie alla gentile disponibilità dei partners citati, che hanno supportato l’iniziativa nello svolgimento dei laboratori realizzati e del materiale occorrente e soprattutto grazie alla sponsorizzazione dell’U.di.con nella persona di Rosaria Concilio sempre attiva e disponibile alla collaborazione.

Si coglie l’occasione di ringraziare tutti del prezioso supporto aspettando l’edizione del 2024.