Anzio. Primarie PD: l’Appello di Maria Cupelli

Riceviamo e pubblichiamo

“C’è una comunità da ricostruire. Domenica 18 Giugno si terranno le primarie del Partito Democratico per eleggere la nuova assemblea regionale del PD. Possono votare tutti, anche chi non è iscritto al Partito. In questo passaggio tutto interno al PD ho accettato di dare il mio contributo perché nonostante tutto, nonostante le difficoltà, resto convinta che il PD sia l’ultimo baluardo da contrapporre alla deriva di destra cui versa il Paese. Ad Anzio abbiamo una comunità da ricostruite, un patrimonio di donne, di uomini, di idee, di valori che ci ha sempre contraddistinto ed è stata la nostra forza. Abbiamo un rapporto di fiducia da ricostruire con il nostro territorio e la prima cosa da fare è uscire dall’isolamento per tornare al dialogo ed al confronto. Non sarà facile ma non impossibile. Chi mi conosce sa che ho sulle spalle anni di impegno, pensavo arrivasse la stanchezza invece, insieme ad altri amici e compagni, la voglia di essere utile e fare comunità è integra. La lista “RETE DEMOCRATICA” con cui sono candidata affonda le sue radici nei principi fondanti del PD ed è molto attiva e presente nei nostri territori di provincia. Chi vorrà votarmi potrà farlo domenica 18 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 20.00 versando un contributo di due euro presso il Circolo PD di Anzio sito in Via Aldobrandini 11 (fronte Hotel “La Bussola ‘). La partecipazione al voto sarà il primo gradino da superare per tornare , tutti insieme, a fare comunità. P.s può votarmi anche chi risiede a Nettuno, Ardea, Pomezia, Ciampino , Velletri. Ovviamente nelle sedi allestite per il voto ognuno nel proprio Comune”.

Maria Cupelli