Associazione Nettuno in Tavola, Della Millia invita i ristoratori a partecipare al Wine Festival 2023

Il presidente Claudio Della Millia dell’Associazione Nettuno in Tavola è lieto di annunciare l’organizzazione imminente del Nettuno Wine Festival 2023 da parte della Pro Loco Forte Sangallo. L’evento, che si svolgerà a Nettuno il 03 settembre 2023, rappresenterà un’opportunità unica per i ristoratori di promuovere la loro attività e di essere parte integrante delle attività associative.

Il Nettuno Wine Festival è da anni un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino e della raffinata cucina locale. L’evento offre un’occasione straordinaria per celebrare i sapori e le tradizioni culinarie della regione, mentre si esplorano le eccellenze vinicole locali.

Il presidente Claudio Della Millia desidera estendere un caloroso invito a tutti i ristoratori non facenti parte dell’Associazione Nettuno in Tavola affinché si associno e partecipino attivamente alle attività associative. L’associazione offre una piattaforma solida per lo scambio di conoscenze, l’aggiornamento professionale e la promozione del settore ristorativo locale.

Unirsi all’Associazione Nettuno in Tavola significa avere accesso a una rete di professionisti, a risorse preziose e a una visibilità ampliata attraverso eventi come il Nettuno Wine Festival. I ristoratori associati avranno l’opportunità di presentare i propri piatti in abbinamento ai vini della nostra Regione, nonché di stringere relazioni con colleghi del settore e con gli appassionati di enogastronomia.

Il presidente Claudio Della Millia invita i ristoratori interessati a partecipare al Nettuno Wine Festival 2023 e a unirsi all’Associazione Nettuno in Tavola a contattare l’associazione attraverso i seguenti canali:

– Email: nettunointavola@gmail.com

– Telefono: 069880354

Non perdete l’opportunità di essere parte di un evento prestigioso e di un’associazione dinamica che mira a promuovere l’eccellenza enogastronomica di Nettuno e dei suoi dintorni.