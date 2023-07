Aprilia Civica chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale sul nuovo impianto trattamento rifiuti

Richiesta convocazione Consiglio Comunale

Aprilia Civica informa che i consiglieri comunali di opposizione, nelle scorse ore, hanno protocollato presso gli uffici comunali la richiesta di convocazione, con procedura straordinaria e di urgenza, di una seduta di Consiglio Comunale.

L’iniziativa è volta alla discussione sulla recente decisione della Conferenza dei servizi in terza seduta relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, parte II, del D.Lgs. 152/2006 per il progetto “Impianto di produzione e raffinazione di CSS-combus5bile (end of waste) a partire da rifiuti di scarto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti urbani e speciali, diversamente destinati a discarica”. Stando ai verbali della Conferenza il nuovo impianto, proposto dalla società M.T.S. Ambiente Innovazione e Tecnologie srl, dovrebbe sorgere nel Comune di Aprilia in via Valcamonica, località Sacida.

Una pessima notizia per la città e per chi come noi considera il territorio apriliano saturo di impianti di lavorazione di rifiuti. Aprilia, come abbiamo sempre detto, su questo fronte ha già dato. Vogliamo sottoporre alla massima assise la discussione di quello che si profila come il primo regalo alla comunità apriliana da parte della filiera di centrodestra tanto casa al sindaco Principi.

All’orizzonte, ripetiamo, si prevede nel quadrante sud-est della città un impianto di produzione potenziale di 495.000 tonnellate annue su un’area di circa 20 mila mq. Uno scenario che se si verificasse, considerato già gli impianti esistenti in zona, concentrerebbe in località Sacida un vero e proprio polo dedicato ai rifiuti. Una prospettiva inaccettabile per i residenti, per il nostro ambiente e per noi che in questi anni abbiamo tutelato il territorio senza lasciare nulla al caso in ogni tavolo.