Nettuno. Al Salus “giochiamo a riciclare”, collaborazione tra Rotary Club e Legambiente

“giochiamo a riciclare”

Sabato 15 luglio 2023, presso lo Stabilimento Salus di Nettuno del Sig. Marco Belleudi, si è tenuta la prima edizione di “Giochiamo a Riciclare”, idea progettuale sorta dalla collaborazione delle giovani Presidenti Tiziana Dell’Unto del Rotary Club Costa Neroniana e Manuela Mariani del Circolo Le Rondini di Legambiente di Anzio/Nettuno.

Hanno partecipato oltre 30 bambini e bambine di ogni età che hanno fatto esperienza diretta di come un rifiuto possa invece diventare risorsa.

È stata una mattinata dedicata interamente all’approfondimento ed alla sensibilizzazione circa l’importanza della raccolta differenziata, del riuso e – come extrema ratio – del riciclo dei rifiuti.

Imparare divertendosi è stata la linea guida dell’evento. Infatti, tramite giochi e varie attività interattive, i più giovani hanno potuto apprendere tante nozioni su vari materiali e sul ciclo di vita di un prodotto per accrescere una maggiore consapevolezza della nostra impronta ambientale e dei possibili metodi per ridurla.

Il Rotary Club Costa Neroniana, da sempre attento all’Ambiente, si è impegnato nell’organizzare altre campagne di sensibilizzazione sul tema con la preziosa collaborazione del Circolo Le Rondini.

Insegnamento cardine della giornata e che speriamo tutti Voi lettori teniate sempre a mente è la “regola delle tre R”: Ridurre, Riutilizzare e Riciclare.

Infatti, bisogna innanzitutto Ridurre, ossia diminuire il consumo di energia e di beni (chiudete ad esempio sempre i rubinetti quando l’acqua non è strettamente necessaria!).

Fondamentale è altresì Riutilizzare al fine di non rendere rifiuto ciò che invece può essere usato da altri o in altro modo (ad esempio, donate i vostri abiti usati ma integri ad altri, riutilizzate i sacchetti del supermercato, cambiate destinazione ad un oggetto che non usate più!).

E, infine, Riciclare, ossia separare i rifiuti con l’idea di poterli sottoporre ad un processo di recupero o trasformazione laddove non sia possibile ridurli o riutilizzarli.

Per maggiori informazioni o per proposte di collaborazione potete contattarci tramite i socialnetwork o scrivendoci a segreteria@rotarycostaneroniana.org e/o presidenza@rotarycostaneroniana.org