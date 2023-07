Ardea, il Comune perde finanziamento per la scuola di via Modena. Ardea Domani: ennesimo fallimento di una destra inconcludente

“La commissione consiliare Lavori Pubblici di venerdì è stata occasione per scoprire che il Comune di Ardea ha perso il finanziamento regionale per realizzare il nuovo plesso scolastico in via Modena a Nuova Florida. L’ultima data utile per procedere ad appaltare l’edificazione della nuova scuola, infatti, è trascorsa lo scorso 20 giugno.

Nonostante una sentenza del TAR abbia certificato la piena disponibilità del terreno, l’amministrazione ha deciso di chiedere una delocalizzazione del progetto, perdendo tempo utile per procedere con la progettazione. L’immobilismo di questo primo anno di giunta Cremonini ha fatto il resto.

Il progetto – messo in campo dall’amministrazione Savarese – prevedeva un polo per l’infanzia, comprensivo di asilo nido, scuola materna ed elementari. Ora, ancora una volta, Ardea dovrà rinunciare ad avere un asilo nido pubblico.

È la dimostrazione di un’incapacità, congenita alla destra che ha (mal) governato questo territorio per oltre vent’anni, di fare realmente il bene di Ardea, garantendo crescita, sviluppo, attenzione ai bisogni e a chi vive situazioni di difficoltà e disagio. Le logiche di governo – è evidente – sono ben altre.

E così, Ardea perde un treno che difficilmente passerà di nuovo nei prossimi anni.

Il rischio, ora, è che il progetto della scuola a via Modena sia solo il primo a saltare: stessa sorte rischia di fare la mensa scolastica della materna Sant’Antonio, per la quale i tempi stringono ma la cui programmazione è in alto mare.

Insomma, anziché diffondere comunicati surreali – come accaduto in queste settimane a numerosi assessori o assessore – o collezionare foto alle feste di quartiere, sarebbe forse più opportuno concentrarsi sulle molte cose da fare (o perlomeno assicurare le opere già messe in campo dalla precedente amministrazione), per rendere Ardea almeno una città normale”.

Così in una nota i consiglieri di Ardea Domani, Niko Martinelli e Luca Vita.