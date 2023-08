Le associazioni antimafia: profonda preoccupazione per i tre attentati incendiari commessi nelle ultime 24 ore tra Ostia e Nettuno

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA SU ATTENTATI NETTUNO OSTIA

Le associazioni scriventi esprimono profonda preoccupazione per i tre attentati incendiari commessi nelle ultime 24 ore –tra Ostia e Nettuno. La bomba che ha colpito lo stabilimento balneare la Bussola e i numerosi spari esplosi a Nettuno in via Beato Padre Pio sono fatti gravissimi. Nonostante i colpi inferti dalla DDA di Roma le organizzazioni mafiose e di tipo mafioso sono sempre forti sui territori del litorale: basti pensare agli agguati e agli attentati intimidatori che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Chiediamo alle istituzioni tutte di tenere alta l’attenzione su queste zone, chiediamo di non “lasciare soli” i cittadini onesti del litorale romano. Nel contempo siamo consapevoli dell’impellente necessità di una forte risposta da parte di tutte le istituzioni. Sul contrasto delle mafie non deve esserci nessun “abbassamento della guardia” per troppi anni si è infatti sottovalutato un fenomeno mafioso radicato e diffuso. Infine rivolgiamo l’ennesimo appello ai cittadini vittime di reati di “rompere il muro di omertà” di denunciare le pressioni della malavita organizzata solo in questo modo potrà iniziare il riscatto di un territorio. (Edoardo Levantini) Pres. ass. coordinamento antimafia Anzio/Nettuno

(Fabrizio Marras) Pres. Reti di giustizia