Anzio. “Buona la prima” per il cinema in strada a Lavinio stazione

L’iniziativa culturale per il recupero degli spazi pubblici delle periferie di Anzio

Un successo la prima proiezione di Cinema in Strada a Lavinio Stazione: oltre 100 le persone sedute davanti al maxischermo installato nel parcheggio antistante alla sezione CGIL-FLAI.

Sono state due ore di spettacolo con la proiezione di “Corro da Te” di Riccardo Milani e il cortometraggio indiano “Thank You Riju” di SD Dey, vincitore della sezione AUT/IN del MEET Film Festival 2023 tenutosi ad Anzio e Aprilia.

Gli organizzatori (Associazione MEET, Alternativa Per Anzio e Cineclub La Dolce Vita) lanciano il prossimo appuntamento, nello stesso luogo venerdì 18 agosto alle ore 21.00, dove sarà la volta di “La Cena Perfetta” (2022) di Davide Minnella, dove l’amore per la cucina fa incontrare un camorrista e una chef, interpretati da Salvatore Esposito e Greta Scarano; aprirà la serata la proiezione del cortometraggio “Oltre il binario” (2023) realizzato da MEET con gli studenti dell’IC Anzio III di Lavinio Stazione.

Il progetto pilota Cinema in Strada sta sperimentando un nuovo modello di offerta culturale e ha l’obiettivo di permettere ai cittadini delle periferie di Anzio di riappropriarsi delle loro strade e piazze, attraverso la visione libera e gratuita di film e cortometraggi in un cinema itinerante all’aperto.

L’iniziativa gratuita è realizzata senza alcun fine di lucro, con l’apporto dei volontari delle tre associazioni proponenti e con il contributo dei commercianti della zona: Domenicucci-Materiali Edili – Lavasecco Quick Sec – Centro Estetico Belle – Supermercato Decò-Antica Macelleria Bova – Punjab Store Lavinio – Merceria Il Puntaspilli – Centro Ristoro Catuzza – Flai-Cgil Sede Lavinio – L’orto E La Dispensa – Piano Casa Polverini.

Contatti: info@associazionemeet.eu – 3805991823