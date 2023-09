Nettuno. Iniziativa culturale Lions, a teatro per beneficenza con la Compagnia Amatoriale “Teatro…che passione”

Il 16 settembre al Teatro Studio Otto di Nettuno si è svolta una interessante iniziativa culturale promossa dal Club “Roma Litorale Sud- Villa Imperiale Forte Sangallo.

Si è trattato di una divertente commedia dal titolo “Ho una figlia bellissima” messa in scena dalla brillante Compagnia Amatoriale “Teatro…che passione” di Latina con lo scopo di devolvere il ricavato delle offerte raccolte a due importanti Istituzioni benefiche: La Casa di Accoglienza Lions di Cagliari, la quale assiste gratuitamente pazienti oncologici che, accompagnati dai loro familiari, debbono essere sottoposti a chemio o radio-terapia e la Lega Italiana di Fibrosi Cistica

La commedia è stata diretta magistralmente e interpretata con bravura da attori che, pur dilettanti, con impegno e serietà professionale non solo hanno pienamente divertito il pubblico, che aveva completamente riempito la sala, ma hanno soprattutto trasmesso il loro entusiasmo a tutti i presenti.

Ciò è stato possibile anche per la generosa disponibilità del Gestore del teatro, Giampiero Bonomo, il quale ha concesso gratuitamente la sala dando prova di una genuina e profonda sensibilità per le iniziative benefiche.

Francesco Bonanni