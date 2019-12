Si è svolta lo scorso 17 dicembre, la cena di fine anno del CUS (Centro Universitario Sportivo) dell’Università di Roma Tor Vergata. Nell’ambito della cerimonia sono stati premiati due atleti/studenti di Nettuno, tesserati dell’a.s.d. Aesse Taekwondo Academy, per i risultati conseguiti agli ultimi CNU ( Campionati Nazionali Universitari) che si sono svolti a L’Aquila nello scorso mese di maggio. Gli atleti distintisi per i risultati sportivi sono Roberta Paccariè (medaglia di Bronzo – 49 kg cinture nere) e Augusto Rosati ( medaglia d’Oro – 80 kg cinture verdi/blu). ” Un grande plauso va a questi ragazzi che non con pochi sacrifici, riescono a far conciliare l’importante percorso universitario con l’attività sportiva agonistica, dimostrando grande tenacia e caparbietà”, queste sono state le parole del loro Maestro Alessandro Stozzo.