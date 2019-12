Vento forte, strade bloccate, la Polizia Locale invita a non prendere la macchina

Una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina attorno alle 5.00 sul litorale. Molti gli alberi caduti. diverse le strade chiuse la traffico tra queste: via del Biancospino a Lido dei Pini, Via Nettunense all’altezza di Rispiarmio casa, via di Valle Schioia, via De Angelis ad Anzio centro, un albero è caduto anche sul cavalcavia della stazione di Anzio e blocca il passaggio, via Acciarella al Bosco di Foglino. Alberi caduti nella scuola di via Capo Teulada. Il Comandante della Polizia Locale di Anzio, Antonio Arancio: “invita i cittadini a non mettersi in viaggio in auto se non strettamente necessario, molte strade sono bloccate dagli alberi sradicati dal vento, e l’allerta meteo continua“.