Il Team Master Lavinio sbanca Tivoli. Ottima prova degli atleti neroniani

Il nuovo anno parte nel migliore dei modi per gli atleti master di Lavinio, con una grande prova nella terza giornata del XVI Trofeo Master “Centro Italia”.

Domenica 12 gennaio si è svolta la prima gara dell’anno, nell’impianto natatorio di Tivoli, dove i diciassette atleti schierati per l’occasione, portano a casa un bottino pieno di medaglie per un totale di 26 podi di cui 9 oro, 9 argenti e 8 bronzi.

Le medaglie d’oro arrivano dagli atleti Gianluca Bruzzese M40 (800 stile), Serena Lozzi M45 (50 rana), Fiorella Macioce M70 (50 rana e 50 farfalla), Roberta Mori M40 (200 stile e 100 dorso), Daniela Congiu M30 (200 misti), Francesca Scopece M50 (1000 dorso) e Giacomo Buscaino M50 (200 misti).

Le medaglie d’argento sono arrivate dagli atleti: Gianluca Bruzzese M40 (50 frafalla), Lucian Vasile U20 (50 farfalla), Maria Brugnaletti M35 (50 rana e 50 farfalla), Francesca Scopece M50 (800 stile), Fabrizia Arioli M30 (50 farfalla e 100 dorso), Miriana Petrella M25 (100 dorso e 100 misti).

Mentre le tre medaglie di bronzo sono arrivate da Lucian Vasile U20 (50 rana), Giulia Zanon M25 (100 dorso e 200 misti), Daniela Congiu M30 (100 dorso), Roberto Liberati M25 (100 dorso e 200 misti), Giorgio Spagnoli U17 (200 misti), e Antonio Paruccini M55 (100 dorso).

E’ stata una giornata molto ricca di soddisfazione per il nostro gruppo, commenta il Capitano Giuseppe Marino, perché tante sono state le medaglie di atleti provenienti soprattutto dai corsi nuoto, i quali hanno sposato appieno il vero spirito dei Master, cioè mettersi in gioco.