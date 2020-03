Con la netta vittoria per 3-0 ottenuta lunedì 2 marzo contro la Top Volley Cisterna, le giovani e indomite biancocelesti concludono al meglio una spettacolare cavalcata e si laureano campionesse provinciali Under 18, a punteggio pieno, staccando il pass per accedere alla fase regionale.

Un traguardo raggiunto nonostante infortuni e assenze, grazie ad un gruppo di autentiche combattenti capitanate dalla eccellente Elettra Mannironi, instancabile martello sempre pronto a mettersi a disposizione tanto dello staff tecnico, quanto delle compagne di squadra. Uno straordinario esempio di attaccamento a queste ultime e alla società, il cui obiettivo – oltre agli annosi risultati conseguiti nelle categorie regionali – resta costantemente quello di sfornare simili prodotti di qualità (tecniche e umane) dal florido settore giovanile neroniano. Oltre a Elettra, un grandissimo plauso va a Cristina Sergi, Eleonora Carroccia, Federica La Rocca, Flavia Errera, Sara Costantini e Alice Greco.

Nel frattempo sale l’attesa anche per le finali Under 16 di domenica 8 marzo, quando l’Onda Volley sarà di nuovo assoluta protagonista con Milena Scagnetti, Elisa Alegni, Sara Zerella, Giuliana Esposito, Sofia Romagnoli, Anastasia Conti, Michela D’Arienzo, Luisa Raimondi, Sveva Cesarini, Giulia Sagripanti, Francesca Angelozzi e la giovanissima dall’Under 14 Sara Pompeo. Molte di esse hanno offerto un contributo determinante alla vittoria dello stesso campionato Under 18. Le selezioni biancocelesti sono state inoltre presenti anche alle finali provinciali di Under 13 e Under 14.