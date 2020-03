Maranesi sul passaggio a Italia Viva: “Lascio il mio partito, resta il mio impegno per la città”

“Il mio collocamento politico, all’interno del Consiglio Comunale, è stato deciso dai cittadini di Anzio, con il loro voto. Sono stato tra i primi a sostenere la candidatura del Sindaco, Candido De Angelis ed a sottoscrivere il programma amministrativo, scelto liberamente dagli elettori. In questi due anni abbiamo dato seguito ad un piano di opere pubbliche che supera i dieci milioni di euro, abbiamo confermato la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, siamo stati la Città di mare della nostra Regione che ha ottenuto il maggior incremento dei flussi turistici, con eventi culturali ed artistici di livello internazionale.

Sono stato sempre in Forza Italia, prima consigliere comunale, poi capogruppo e membro dell’esecutivo provinciale, militando sempre nell’ambito della componente socialista, riformista ed europeista. Non posso dimenticare le mie battaglie solitarie, tutte vinte, a colpi di accessi agli atti, denunce e ricorsi all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per riportare al Comune il 100% del capitale sociale della Capo d’Anzio, per smantellare un pessimo servizio di refezione scolastica e per offrire agli alunni di Anzio pasti di buona qualità, tutto questo in completo con il dissenso dei colleghi di maggioranza.

A differenza di molti stimavo Matteo Renzi quando era sopra il 40%, ma lo stimo ancora di più oggi, quando in tanti che in passato lo veneravano oggi gli voltato le spalle, con Italia Viva accreditata al 5%. Credo nel progetto di Matteo Renzi, che ho avuto l’onore di conoscere e di seguire da vicino, fino al punto di lasciare il partito nel quale sono nato, nel quale ho sempre militato e nel quale tanti amici, ai massimi livelli, mi chiedono di restare. Insieme a tutto questo ho lasciato l’incarico di capogruppo e mi sono collocato nel gruppo misto. Quello che non posso lasciare è la lealtà verso i miei elettori e verso un Sindaco che sta lavorando bene per Anzio e che ringrazio, sinceramente, per la sua vicinanza e per la sua pubblica solidarietà.

Se Italia Viva è il partito liberale e riformista che ho sempre pensato fosse, sono pronto a dare il mio contributo ed a mettere in campo il massimo impegno per la mia Città e per un’Italia migliore”.

Così in una nota il consigliere comunale di Anzio Marco Maranesi.