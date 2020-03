Tanti auguri Rugby Anzio Club. Oggi compie 15 anni

In occasione del compleanno della Rugby Anzio Club il presidente Simone Petraccini invia il suo messaggio di auguri a tutto al club che oggi compie 15 anni.

Oggi 25 marzo 2020 la Rugby Anzio Club compie 15 anni.

Un traguardo importantissimo soprattutto pensando al livello generale che ormai abbiamo raggiunto e consolidato, perché ricordiamocelo, la Rugby Anzio Club è nata dalla volontà di 15 e più giocatori e di 6 dirigenti di iniziare un percorso serio e duraturo con l’unico obbiettivo di fare Rugby ad Anzio.

È doveroso, pertanto, ringraziare tutti coloro negli ultimi 15 anni si sono sacrificati sottraendo tempo alle loro famiglie per dedicarsi alla Rugby Anzio Club, perché infondo la RAC è una società basata sul sacrificio di persone che credono fermamente che lo sport sia uno strumento indispensabile e irrinunciabile per crescere tutti assieme secondo quei principi fondanti che caratterizzano il Rugby.

Fare sport non è una cosa semplice, per anni ho partecipato alla vita sociale della Rugby Anzio Club come giocatore, poi come capitano, poi come dirigente e infine come presidente. L’evoluzione del nostro club l’ho quindi gradualmente percepita e solo negli ultimi quattro anni e in particolare dal 6 ottobre 2018 l’ho vissuta in prima persona.

La RAC negli ultimi quattro anni ha subito una rivoluzione interna necessaria per la sua crescita.

In quattro lunghi anni i dirigenti hanno svolto (parallelamente alle consuete attività necessarie a portare avanti il club) un lavoro enorme per ridefinire gli obiettivi e tracciare gli step necessari a raggiungerli, superando ostacoli previsti e imprevisti, talvolta modificando il percorso non potendo fare altrimenti.

Un lavoro enorme e lunghissimo che ha portato ad avere all’interno del consiglio direttivo, perfettamente chiari e unitamente condivisi quelli che erano e sono i prerequisiti fondamentali per continuare a crescere.

A questo punto possiamo parlare di futuro, il futuro della Rugby Anzio Club è continuare a crescere e crescere per la RAC significa continuare, proseguire, dare sostegno alla stessa voglia e alle stesse intenzioni che hanno contribuito alla nascita del nostro club 15 anni fa, continuando a sacrificarci e a mettere a disposizione del club le nostre competenze, creando all’interno dei tesserati un movimento di crescita continuo con l’obiettivo di crescere e formare giocatori, allenatori e dirigenti.

Il progetto è lungo e ambizioso a tratti utopico, ma vi assicuro che ne vale la pena e ci stiamo riuscendo!

Credo fermamente in quello che stiamo facendo tutti assieme ognuno per quello che gli compete, allenatori, giocatori, dirigenti e anche genitori, ognuno di noi partecipando alla vita sociale del club e riconoscendo il lavoro svolto negli anni contribuirà alla crescita della Rugby Anzio Club anche semplicemente raccontando quanto vissuto, frequentando il nostro campo e toccando con mano i valori che i nostri allenatori trasmettono quotidianamente ai giovani giocatori che domani saranno chiamati a costruire il loro e il nostro futuro.

Stiamo vivendo giorni molto particolari e credo che proprio in questi giorni ognuno di noi si sia accorto di quanto è importante fare sport, sentirsi parte di un club, avere la possibilità di divertirsi e stare assieme. Ogni giorno passato senza poter vivere la Rugby Anzio Club significa perdere l’opportunità di crescere, di misurarsi e di allenarsi ad affrontare le avversità. Il Rugby alla Rugby Anzio Club è proprio questo, una vita parallela che si svolge dentro ad un rettangolo con regole precise dove siamo tutti giocatori e dove ci alleniamo giorno dopo giorno per imparare a superare le avversità l’uno di fianco all’altro perché solo insieme, solo facendo squadra possiamo esprimerci al meglio.

Vorrei rivolgermi quindi a tutti i nostri giocatori, in particolare ai più piccoli… In questi giorni il nostro rettangolo di gioco è la nostra casa, le regole le conosciamo e sappiamo rispettarle, dobbiamo fare squadra e soltanto così potremo raggiungere assieme la meta, tornare sul nostro campo per stare di nuovo insieme e continuare a crescere.

In qualità di presidente permettetemi di concludere facendo gli auguri alla Rugby Anzio Club che mai come ora sento mia!

Auguri alla mia Rugby Anzio Club, estensione della mia famiglia, dove ho conosciuto i miei amici più cari, i miei fratelli.

Auguri alla mia Rugby Anzio Club, 15 anni di passione, 15 anni di sacrifico, di rispetto, lealtà, sostegno, amicizia, appartenenza….

Il valore del silenzio in campo, il sostegno a chi resta indietro, la condivisione di una fatica, la gioia di una vittoria raggiunta, la determinazione per ripartire da una sconfitta, l’orgoglio di appartenere a una famiglia formata da bambini e poi da ragazzi e poi da uomini simili a me. In campo e fuori.

Domeniche fangose, docce fredde, mischie touche e ancora altre mille mischie, i dolori del lunedì e qualche birra per non sentirli.

Passano così 15 anni, e al mio fianco, spalla a spalla, compagni che diventano amici e alla fine diventano fratelli…. sempre presenti, SEMPRE!

Per questi 15 anni indimenticabili TANTI AUGURI RUGBY ANZIO CLUB!