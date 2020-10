NETTUNO BASEBALL 1945 IN SERIE A1, L’ASSESSORE ALLO SPORT ALESSANDRO MAURO: “NETTUNO TORNA DOVE MERITA DI ESSERE, GRAZIE RAGAZZI”

Il Nettuno Baseball 1945 ha vinto la finale di serie A2 battendo il Comcor Modena (serie 3-0) e conquistando il pass per il prossimo campionato di serie A1.

“È un risultato che rende orgogliosa l’intera Città di Nettuno – dichiara il Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – Nettuno torna nel posto dove deve essere dopo un anno travagliato che non ha visto squadre rappresentare la nostra città nel massimo campionato italiano. La ritrovata unità del movimento e questo successo frutto di una stagione straordinaria devono essere la base per tanti altri successi futuri. Grazie a questi straordinari ragazzi e a questa squadra per questa bellissima vittoria, che sia la prima di tanti anni di trionfi, quelli che la città e i nettunesi aspettano e meritano”

(Ph FB Nettuno Baseball Club 1945)