Diminuiscono del 60% le persone positive ad Anzio, guariti 49 cittadini.

Aggiornamento dati domenica 18 ottobre

I cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti a 31, con ben 49 persone guarite ed un solo nuovo caso registrato nelle ultime 48 ore. (8 ricoverati in ospedale e soltanto 23 in isolamento domiciliare).