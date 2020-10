Il Lions Baseball Nettuno campione d’Italia under 15

Il Lions Baseball Nettuno si è laureato campione di Italia nella categoria Under 15 battendo in finale la Bizantina. “Una vittoria bellissima per tutto il movimento nettunese – dichiara il Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – un successo che conferma la qualità e lo spessore del settore giovanile locale. Complimenti vivissimi ai giocatori allenati da Fernando Ricci e Daniele Frezza, alla società e al resto dello staff tecnico per un risultato prestigioso che porta lustro all’intera città di Nettuno”.