Vola alto la ginnasta del Busen di Nettuno, Silvia Coluzzi, che assieme a Rachele Compagnone dell’Acrobatic Sport per il Lazio sarà impegnata, questo fine settimana, ai Campionati Assoluti e alla Coppa Campioni di Fano, due delle competizioni più importanti della città delle Marche.

Le due atlete Junior del Lazio, tra le migliori del Trampolino Elastico, sono state convocate dal DTN Giuseppe Cocciaro presso l’Accademia Internazionale di Fano in vista degli Europei del 2021, nella palestra dell’ASD “Alma Juventus”. L’allenamento marchigiano diretto dai tecnici Matteo Martinelli e Luigi Meda in preparazione ai 27simi Campionati europei, junior e senior, in programma a Sochi, in Russia, dal 29 aprile al 2 maggio, farà da apripista per i prossimi appuntamenti del primo semestre 2021.

Il collegiale terminerà con due competizioni importantissime, al Pala Biagioni di Cuccurano, i campionati italiani assoluti, il sabato 28 (differita su Dazn da giovedì 3 dicembre) e la Coppa Campioni Gold, domenica 29. Le due competizioni saranno un test importante per verificare il livello tecnico e le condizioni dei ginnasti/e interessati alle prossime gare internazionali.