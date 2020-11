Nettuno, Silvia Coluzzi del Busen campionessa italiana al Trampolino

Nettuno sul tetto d’Italia grazie al Busen e alla giovane Silvia Coluzzi, fresca anche di convocazione con la Nazionale Italiana in vista degli Europei. L’atleta di Nettuno ha battuto tutte con il punteggio di 93,280 nel trampolino elastico, anche la favorita Isabella Murgo, aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana assoluta in quel di Fano. Un trionfo arrivato dopo un altro soddisfacente risultato per il Busen, quello di Greta Ciaramella arrivata seconda nei campionati italiani categoria Allieve.

“Una splendida notizia, un grande successo che accende una luce in un periodo buio dove le belle notizie sono poche – dichiara il vicesindaco e Assessore allo Sport Alessandro Mauro – Nettuno si conferma grande fucina di talenti sportivi che con risultati nazionali e internazionali di prestigio portano lustro alla nostra Città. Complimenti alle ragazze del Busen e ai loro allenatori. Appena la situazione pandemica ce lo consentirà è intenzione di questa amministrazione premiare queste ragazze in un’occasione pubblica. Dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze sportive”