La bellezza di quattro titoli italiani nella categoria di nuoto pinnato per diversamente abili. La giovane Martina Screti, dell’Aprilia Sporting Village, brilla ai Campionati Italiani che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, nella piscina da 25 metri del villaggio Bella Italia. L’importante competizione è avvenuta a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli Covid imposti dal Dpcm ed ha visto Martina portare a casa quattro primati nei 25, 50, 100 200 metri “Pinne” della categoria A under 18.

L’edizione 2020 dei Campionati Italiani di Nuoto ha fatto registrare la partecipazione di un discreto numero di atleti, i quali, con i loro gesti tecnici, hanno dimostrato, una volta di più, come lo sport sia in grado di superare ogni barriera.

Ad aggiudicarsi i primi posti nelle varie categorie sono stati, oltre a Martina Screti, i seguenti atleti: Fabrizio Pagani, Piergiuseppe Facca, Katia Aere, Alvise Costantini, Giulia Lo Schiavo, Rosanna Brunetti, Alessio Carpenedo, Luca Antoniali, Daniele Furlanis, Riccardo Lucangeli, Eleonora Guasconi, Lisa Bertolo, Stefano Pistan, Stefania Galasso, Rossella Panigutti, Nicola Zanin e Alberto Trevisan. Hanno contribuito a impreziosire questa splendida giornata di sport i due Record Mondiali CMAS realizzati da Fabrizio Pagani, il quale dapprima ha stabilito il Record Mondiale di Apnea Dinamica senza Attrezzi, grazie alla distanza di 72,80 m. Dopodiché, con la misura di 125,00 m, ha conseguito anche il Record Mondiale di Apnea Dinamica con Pinne.

Molto soddisfatto per come si è svolto il doppio evento il Referente Nazionale per l’attività dei diversamente abili di Nuoto Pinnato, nonché neo componente il Comitato di Settore, Massimiliano Popaiz, il quale ha voluto condividere con i presenti la seguente citazione di Nelson Mandela “Lo sport abbatte barriere mentali, culturali e generazionali. Avvicina persone, paesi, popoli e rende liberi. Lo sport ha l’incredibile potere di creare speranza dove c’è disperazione”. Ha presenziato alla manifestazione il Presidente del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, Carlo Allegrini, il quale ha espresso agli atleti presenti la massima stima per l’impegno e la tenacia dimostrati.