Si è svolta ieri a Santa Marinella, presso il Banzai Sporting Club, la prima tappa del campionato italiano di surf per le categorie U12 e U14. A rappresentare Anzio, la Surf Beat School di Genesio Ludovisi, che con i suoi allievi Ugo Sciacca, Giancarlo Cardoselli e Riccardo Romano ha dato battaglia nella competizione pur non riuscendo a portare a casa medaglie.

L’occasione si è rivelata comunque estremamente importante per la crescita sportiva dei ragazzi, che puntano ora con grande convinzione alle prossime tappe. Proprio presso la spiaggia antistante la Surf Beat School è in programma, domenica 9 maggio, Uniti Per Il Mare 2.0, un evento su scala nazionale di pulizia della spiaggia e sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento marino promosso dall’associazione Sons Of The Ocean. Per chi volesse partecipare, l’appuntamento è alle 9.30 in spiaggia, per contribuire a rendere il mondo un po’ più pulito.