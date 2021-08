Anzio, Maria Vittoria Arseni campionessa europea Vela Lica 4 under 16

Maria Vittoria Arseni, nata ad Anzio e residente a Nettuno, ha vinto nei giorni scorsi a Travemunde in Germania il Titolo Europeo Vela lica 4 under 16 ( ex laser 4,7 ). Figlia di una dipendente comunale di Anzio, Maria Vittoria ha brillato nella competizione singola conquistando il suo oro europeo. “La nostra ragazza è stata bravissima nella competizione singola ed è più che meritato il suo oro europeo, prima nel Club Vela Roma, attualmente nel Club Velico Tognazzi Marine Village Asd di Roma- commentano il direttore sportivo Giorgia Talucci e l’allenatore Andrea Mirabile – Alla nostra ragazza ed ai suoi genitori facciamo i meritati complimenti ed auguriamo altre gioie come questa. Grazie Maria Vittoria”