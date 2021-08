Con la “cerimonia di chiusura” che si è svolta nel pomeriggio del 30 luglio 2021 presso la struttura sportiva dello Sporting Club Anzio, in via Nettunense 61 ( Lupatelli Tennis Academy) si è chiusa la Prima edizione del “LO.VE.S. SUMMER CAMP”, un campo sportivo per i bambini in età scolastica, che di fatto è stata la prosecuzione dell’attività dell’associazione sportiva anziate in questa stagione estiva ( sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid).

7 moduli suddivisi in sette settimane, da metà giugno a fine luglio, che hanno visto una partecipazione ampia di tanti giovanissimi , che con questa esperienza hanno coniugato la giusta esigenza di una attività sportiva con quella anche della socializzazione e del rispetto delle regole, il tutto sotto la supervisione di Loretta Verduci e di Simona Tribulati.

Il valore aggiunto di questa attività è stato quello di permettere a questi “under 12” di potersi confrontare non solo con uno sport ma con più discipline e di poter quindi poi in qualche maniera affinare meglio la loro passione e interesse per il futuro, conciliando anche l’esigenza di un sano divertimento.

Il successo di questo momento di socialità sportiva è ovviamente ascrivibile poi al lavoro di tutto lo staff di giovani tecnici e insegnanti di corsi sportivi che hanno permesso che i bambini accrescessero sia le loro competenze che i loro momenti di gioia e di divertimento.

Si è riscontrata una grande soddisfazione da parte di tutti i familiari dei partecipanti al camp sportivo. In particolar modo nell’evento di chiusura del 30 luglio i parenti più stretti di questi bambini hanno avuto modo di vedere la felicità e la coordinazione dei loro ragazzi, dichiarandosi dispiaciuti che si fosse arrivati già all’epilogo di quello che è stato un grande momento di integrazione tra sport ed educazione.

L’Asd Lo.Ve.S. ha comunque in serbo tante iniziative a partire dal prossimo autunno e chi è interessato puà informarsi al numero di telefono cellulare 3888911832 o alla mail asdloves@libero.it