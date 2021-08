Nettuno, istituito fondo annuale per l’acquisto di giochi inclusivi

Quest’oggi la Giunta ha deliberato la variazione di Bilancio fortemente voluta dalla commissione che istituisce un fondo annuale di 5mila euro per l’acquisto di giostre inclusive per i parchi della città. Grazie all’impegno preso dall’assessore Coppola in Consiglio e al voto unanime della commissione (Esposito – D’Angeli – Mauro – De Zuani – Alicandri – Rizzo) a breve verrà fatto questo primo passo verso un’attività ludica inclusiva. Nel più breve tempo possibile una delegazione della commissione stessa andrà a verificare la fattibilità nel luogo indicato da tutti. Una bella pagina di senso delle istituzioni per il bene comune e senza guardare in modo miope alle proprie appartenenze politiche.