Costantino Sacchetto Ambasciatore del marchio Spartan Race nel programma ufficiale 2022

L’italo-greco Costantino Sacchetto, residente ad Ardea, continua la sua avventura nel mondo Spartan Race. E’ stato nominato ieri Ambasciatore ufficiale della famosa competizione Spartan per il quarto anno consecutivo.

L’atleta di origine greche, da anni affermato sportivo nelle gare spartan, prosegue la sua sfida agonistica nel mondo Spartan Race. Nel prossimo programma ufficiale 2022 Costantino Sacchetto è stato nominato ambassador ufficiale per rappresentare Europa, Medio Oriente e Africa. In qualità di ambasciatore ufficiale della Spartan sarà inoltre protagonista di un nuovo format TV che seguirà le varie tappe della famosa competizione della Spartan Race. Ciò priorio a dimostrazione che la passione per lo sport ad alti livelli che si vive nelle gare della Spartan non è stata scalfita dalla pandemia.

Questo tipo di attività competitiva che ha preso piede da qualche anno anche in Italia prevede un mix di discipline e movimenti che vanno dalla corsa, al superamento di muri, pareti da arrampicata, trasporto pesi, percorsi in sospensione o in equilibrio, lancio del giavellotto, passaggi sotto il filo spinato. La Spartan, che conta ormai più di 20 milioni di atleti in tutto il mondo, è la perfetta concretizzazione e realizzazione nello sport dei migliori film di addestramento militare: resistenza, tenacia, durata e forza. Tra le mura della palestra “The GymClub” a Tor San Lorenzo dove si allena Sacchetto e altre atleti che partecipano alla Spartan vengono costruite le fondamenta di un allenamento quotidiano, duro e sfidante sotto l’occhio attento e professionale del grande coach Guido Cariani. Ci vogliono almeno tre o quattro mesi di solito per arrivare a competere in una delle gara della Spartan.

Si gareggia per divertimento, curiosità e per mettere mente e corpo alla prova, con nuovi e continui stimoli: ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς , nel pieno spirito delle competizioni elleniche. In condizioni di massima difficoltà, si deve raggiungere ad ogni costo la finish line per vincere la gara contro gli altri, ma soprattutto con se stessi.

Costantino ha gareggiato in più di 50 Spartan nell’arco di 5 anni girando tutta l’Europa, ha partecipato a 3 campionati mondiali ed è stato nuovamente qualificato per il mondiale Spartan del 2022 che si terrà il 4 e 5 novembre nella città di Sparta. Da anni lo sport ha cambiato la sua vita, continuando a svolgere la sua attività professionale di collaboratore politico, con la divisa d’ordinanza “giacca e cravatta”. Tra le altre cose Costantino è un attivista dell’associazione AnimaLiberAction ed è promotore della filosofia vegana. La mattina in giacca e cravatta e dopo il lavoro in tuta e scarpe da ginnastica: due vite opposte, all’apparenza, che si condensano nello spirito greco di Costantinno.

Essere uno Spartan Ambassador sarà l’occasione per far conoscere tutte le tappe della competizione in chiave ironica e divulgativa in modo da promuovere uno vero e proprio stile di vita di un guerriero spartano ma indistruttibile ad ogni ostacolo.

Un invito aperto non solo a tutte le palestre per ampliare l’offerta sportiva ma anche per chi vuole provare una nuova esperienza di vita che porta un sano e robusto valore della vita: uno spartano non si arrende mai! Ci vediamo in gara

You’ll Know At The Finisch Line.