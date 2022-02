Si avvicina la Roma Ostia, già 6.500 gli iscritti

Il trend positivo dei numeri relativi all’emergenza pandemica crea presupposti solidi per il regolare svolgimento della 47^ edizione della RomaOstia Half Marathon in programma domenica 6 marzo 2022.

Grande l’entusiasmo e il desiderio di ripresa delle migliaia di runner che vogliono tornare regolarmente a correre la mezza maratona più famosa d’Italia dopo due anni complicati. Dalla sospensione improvvisa della gara nel 2020 pochi prima giorni dall’evento, ad un’ultima edizione,quella di ottobre, straordinariamente in “versione autunnale” e a numero chiuso, che con i suoi 4432 finisher è risultata, in ogni caso, la gara in Italia con il maggior numero di atleti agonisti al traguardo.

GLI ISCRITTI

Con ancora 30 giorni alla data della partenza, oltre 6500 gli iscritti alla 47esima edizione.

“In questo momento così complicato, non c’è testimonianza più forte del legame che esiste tra la nostra gara e gli appassionati di running.” – sostiene Luciano Duchi, presidente della RomaOstiaHalf Marathon – “Oltre 6500 persone non vedono l’ora di sfidarsi sul nostro velocissimo tracciato e questo ci stimola ad organizzare una grande gara. Lo faremo in sicurezza e nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti. Lo faremo impegnando, come sempre, tutto il Comitato Organizzatore, rappresentato dal Gruppo Sportivo Bancari Romani GSBRun in collaborazione con RCS Sports & Events”.

Iscrizioni aperte su www.romaostia.it

IL PERCORSO

Resta confermato lo stesso tracciato del 2021, nel quale erano state introdotte alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni. In particolare, sono stati eliminati gli ultimi metri di andirivieni prima del traguardo. Metri guadagnati nella prima parte del percorso, quella che si snoda all’interno del quartiere Eur.

Una variazione è stata ampiamente rodata e ben sperimentata dai partecipanti proprio lo scorso ottobre, con ottimi feedback di natura tecnica e sui riscontri cronometrici, forniti sia dagli élite runner che dalle migliaia di amatori che hanno preso parte alla gara; apprezzata, in particolare, la location della nuova finish line, posta direttamente sul piazzale della Rotonda, con una suggestiva vista sul mare. Resta invariato il posizionamento della linea di partenza, nelle immediate vicinanze del Palalottomatica e le modalità di svolgimento della stessa: si partirà a scaglioni di circa 1500 atleti seguendo, con scrupolosa attenzione, le direttive dalla FIDAL relative allo svolgimento delle corse su strada.

CASA ROMAOSTIA IN PIAZZALE NERVI (PALASPORT, EUR)

Per garantire a partecipanti e agli operatori la maggior sicurezza possibile, anche per l’edizione numero 47 Casa RomaOstia sarà allestita all’aperto, in piazzale Pier Luigi Nervi, di fronte al PalaLottomatica. A pochi passi da dove domenica 6 marzo partirà la gara. Qui, oltre al ritiro del race kit e del pettorale, sarà possibile incontrare tutti i partner e gli sponsor della manifestazione per scoprirne e testarne i vari prodotti.

GRANDI PROTAGONISTI AL VIA!

Come di consueti, particolarmente qualificata sarà la gara agonistica assoluta.

Nei prossimi giorni, una volta sciolte le riserve, saranno annunciati i nomi degli élite runner, protagonisti di questa 47^ edizione. E riflettori puntati sulla gara femminile: “Stiamo lavorando per avere a Roma una grande atleta che vuole testare la sua condizione, correndo una grande RomaOstia,” – aggiunge Luciano Duchi – “spero di poterla annunciare presto e soprattutto non vedo l’ora di vederla correre sul nostro percorso”.

MAGLIA E RACE KIT PER I PARTECIPANTI

Verrà presentata tra qualche giorno la maglia ufficiale Joma RomaOstia, sempre attesa dal popolo dei runner, come oggetto da sfoggiare negli allenamenti.

Nel race kit consegnato a tutti gli iscritti, in aggiunta alla maglia, anche la Gym Bag, sempre targata Joma, utile per depositare gli indumenti in gara e i gadget dei partner. E per tutti i finisher la medaglia di questa edizione, in aggiunta alla pratica e leggera giacca a vento e impermeabile da indossare dopo il traguardo.

I PARTNER DELLA 47^ EDIZIONE – JOMA, Technical Partner // ENERVIT, Sport NutritionPartner // TOYOTA, Official Car // NUNCAS, Official Supplier // Omnia Hotel,​ Official Hotel, // Roma Capitale // Regione Lazio // FIDAL // CONI. Roma Capitale – Regione Lazio. FIDAL – CONI.

Agevolazioni sulle iscrizioni per le società sportive. Informazioni disponibili al seguente indirizzo mail: info@romaostia.it