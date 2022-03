“Siamo tutti 12” iniziativa di solidarietà degli esordienti 2010 calcio Falaschelavinio

di Sonia Federico

Iniziativa lodevole dei giovani calciatori categoria Esordienti 2010, della scuola calcio Falaschelavinio. I ragazzi sono scesi in campo portando tra le mani un cartello che riportava il numero 12. Con le ultime disposizioni del Governo entrate in vigore il 10 gennaio 2022 si è fatto divieto, a tutti coloro che abbiano compiuto i 12 anni, e siano sprovvisti di super Green Pass, di poter frequentare impianti sportivi e piscine, sia all’aperto che al chiuso. Gli adolescenti, già messi a dura prova dalle tante misure restrittive che si sono susseguite negli ultimi due anni per via della pandemia e proiettati in una realtà quasi inimmaginabile in passato, con questo ennesimo provvedimento, si sono trovati proiettati in un vero e proprio confinamento sociale. In particolare il benessere psico-fisico dei giovani tra i 12 e i 18 anni rischia di essere fortemente compromesso, dal momento che, in molti si trovano a non poter svolgere regolare attività sportiva. La pratica sportiva rappresenta per questa fascia di età una tappa fondamentale per il corretto sviluppo sia fisico che sociale, dal momento che costituisce un’occasione di integrazione e di scambio. Ragazzi che, privati dello sport, si ritrovano interi pomeriggi davanti a play station, smartphone, senza nessun tipo di rapporto con il mondo esterno. Lo sport e l’esercizio fisico rivestono particolare importanza, per la loro salute fisica e mentale.

Una genitore, ci racconta, proprio di questo sfiorire del proprio figlio, “niente allenamenti, niente partite il fine settimana, spento di quella luce che gli illumina gli occhi quando prepara il borsone per andare alla partita”.

Ci colpisce la sensibilità di questi piccoli calciatori che non vogliono lasciare “nessuno indietro”.

“Siamo tutti 12” questo lo spot che hanno portato in campo gli esordienti 2010 del Falaschelavinio.

Grazie ragazzi, un grande esempio per tutti noi, un grande esempio di inclusione e di solidarietà.

Siamo tutti 12.