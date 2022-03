Si è svolta domenica 27 marzo nella piscina del Foro Italico di Roma la combinata

degli stili (50 farfalla, 50 dorso, 50 rana e 50 stile) con l’adesione di 17 società, e

fra queste l’ASD Team Master Lavinio è stata quella con il maggior numero di

iscritti, ben 26 (19 maschi e 7 femmine).

Le gare si sono svolte in un clima sereno, amichevole e goliardico. L’importante

era partecipare perché lo scopo degli atleti Neroniani, in questa manifestazione

natatoria, era quello di commemorare e onorare l’amico e compagno Salvatore

Basile detto MAMMOLETO scomparso prematuramente, lasciando un vuoto

incolmabile nella squadra, negli amici e in quanti lo conoscevano.

Al termine dell’intensa domenica, il team master portano a casa ben 22 podi, di

cui 14 ori, 4 argenti e 4 bronzi.

Salgono sul gradino più alto del podio Spagnoli Giorgio U17, Galvani Claudio M75

e Cirillo Graziella M65, che si vedono primeggiare su tutti e quattro gli stili, Fabio

Malvati M30 nei 50 rana di ritorno alle gare dopo una lunga assenza ed infine la

Mori Roberta M45 nei 50 dorso.

Le medaglie d’argento sono arrivate da: Marco Costanzi M60 (50 farfalla e 50

rana) e Mori Roberta (50 rana e 50 stile).

Ed infine le medaglie di bronzo sono arrivate da: Barberini Francesco M30 (50

rana), Malvati Fabio (50 dorso), Costanzi Marco (50 stile) e Trombetta Simona

M30 (50 farfalla).

Il Coach Roberto Romagnoli ringrazia infinitamente tutti i partecipanti alla

manifestazione, “ci tenevo in particolar modo a ricordare un mio atleta che

purtroppo oggi non è più tra noi”.

Ed è inutile fare i nomi di tutta la squadra, un elogio è però dovuto agli esordienti

Chiusolo Enrico e Neroni Luca ambedue M40 e alle rientranti nel mondo della gare

master Arioli Fabrizia, Congiu Daniela e Petrella Miriana e non ultimo anche Fusco

Simone.

Come di consueto un ringraziamento alla società Aprilia Sporting Village che

mette a disposizione dei nostri atleti un’ampia scelta di attività sportive rivolte ad

un miglioramento delle prestazioni in acqua