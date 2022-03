La Jimenez edizioni dona 15 nuovi libri alla Biblioteca Multimediale Chris Cappell

Pensata, voluta e dedicata. È arrivata così, nei giorni scorsi, la donazione di una serie di libri di narrativa alla Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell, da parte della Jimenez Edizioni, nella persona della sua direttrice, dott.ssa Michela Carpi.

La direttrice ha voluto personalmente omaggiare affettuosamente la Biblioteca, dedicando un pensiero per ogni libro donato.

“D’altronde la nostra Biblioteca si nutre anche e soprattutto di questo, di rapporti umani, della sensibilità dei singoli e di quella tra le persone.

Fra i nuovi romanzi, che è possibile trovare da oggi in Biblioteca, ci sono: “Wyoming” di Barry Gifford; “La notte arriva sempre” e “Io sarò qualcuno” di Willy Vlautin; “Poncho e Lefty” di Tyler Keevil; “I ragazzi di Cota Street” di Melissa Anne Peterson; “Queste montagne bruciano” di David Joy ; “Un diluvio di veleno” di Jordan Farmer.

Otto sono invece i saggi arrivati, perlopiù a tema artistico-musicale: “Mixtape Interstellare” di Jonathan Scott; “Rock Lit” di Liborio Conca; “Le relazioni preziose” di Chiara Tartagni; “Il punto cieco” di Antonino Trizzino; “William S.Burroughs e il culto del Rock’n’Roll” di Casey Rae; “Domani è un posto enorme” di Nicola Manuppelli; “Storie Sterrate” di Marco Denti; “Qui giace un poeta” di oltre 50 autori italiani e stranieri.

Tutti questi preziosi volumi incrementano il patrimonio della Biblioteca, non solo

numericamente, ma piuttosto in termini di qualità, è doveroso ricordare infatti che questi libri di narrativa americana e saggistica musicale, sono tutti ultime novità appena uscite sul mercato editoriale.

Concludiamo, dunque, con un ringraziamento speciale alla persona che ha reso possibile tutto questo: la Direttrice e fondatrice della Jimenez Edizioni, che con passione e devozione porta avanti il suo lavoro”.