L’Anzio Waterpolis conquista la permanenza nella massima serie

“La conquista sul campo, nel nuovo Stadio del Nuoto, della permanenza nella massima serie nazionale di pallanuoto è un traguardo sportivo di grande importanza per la Città di Anzio e per tutti gli operatori dell’indotto. Complimenti al Presidente Francesco Damiani, alla Squadra ed a tutto lo Staff dell’Anzio Waterpolis. Siamo un’eccellenza in Italia con il nuovo Stadio del Nuoto, diventato un punto di riferimento per molte famiglie e per molti ragazzi, insieme alla Cittadella dello Sport di Anzio 2 che, ultimate le ultime formalità burocratiche, si arricchirà con il nuovo Palazzetto dello Sport”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla permanenza ai massimi livelli nazionali della pallanuoto dell’Anzio Waterpolis ed alle nuove e moderne infrastrutture sportive portate a compimento nel corso del mandato.