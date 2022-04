Nuoto Master FIN, Aprilia Sporting Village ancora ottimi risultati

Si è disputato a Viterbo, in una stupenda giornata estiva, il IV Trofeo AB TEAM,

dove sono scesi in vasca, tra maschi e femmine, circa 500 nuotatori. Purtroppo

la rappresentanza dell’ASD Sporting Village di Aprilia è stata molto ridotta nel

numero a causa di assenze causate dalle piu varie motivazioni.

Gli atleti del Coach Romagnoli Roberto, con soli cinque atleti partecipanti, hanno

conquistato 5 podi, 4 ori e un bronzo.

Le quattro medaglie d’oro sono andate agli intramontabili nuotatori master

Alfonso Fagiolo (M70) e Claudio Galvani (M75) entrambi nei 100 rana e nei 100

dorso. Ormai gli avversari di pari età li evitano. L’ultimo podio, medaglia di

bronzo, è stato ottenuto da Cesarini Roberto (M50) con un ottimo tempo nei 50

stile libero, dove la concorrenza è molto agguerrita, inoltre è arrivato sesto nei

100 stile libero. Ottima la prova di Roberta Di Stefano (M40), che per pochi

centesimi non agguanta il podio nei 50 e nei 100 stile libero.

Ancora una volta il Capitano Giuseppe Marino (M50) demolisce un altro suo

“personal best”, nei 100 stile, nella sua batteria batte tutti con il tempo di

1’12”52, ma che non è sufficiente per andare a podio.

Complimenti alla Società organizzatrice per la cura e l’attenzione con cui hanno

seguito lo svolgimento della manifestazione durante la quale sono state

premiate, con targhe ricordo le faiglie Carafelli e Loreni.

Il solito grazie alla Società Sporting Village per il modo e la passione con cui

segue e cura i propri atleti.