“Energia: ritorno al futuro?”. Su facebook il live talk sulla crisi energetica

Mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 17.30 sulla pagina Facebook della Duemme Multimedia (https://www.facebook.com/duemmemultimedia) il responsabile della comunicazione della stessa società, il giornalista pubblicista Angelo Pugliese, intervisterà in videocollegamento due ospiti di “eccezione” per parlare delle opportunità e dei problemi che sono legati a quella che è la più grande crisi energetica dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso: a) Luca Andreassi, docente presso la facoltà di Ingegneria della Università di Roma “Tor vergata” con una specializzazione sulle tematiche ambientali ed energetiche nonché vice-sindaco in carica della città di Albano Laziale ; b) Mauro Grassi, economista fiorentino, già Direttore Generale della Regione Toscana e Direttore di “Italia Sicura”, l’unità operativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata al dissesto idrogeologico nonché assessore all’urbanistica del comune di Livorno tra il 2011 e il 2013.

Fine della dipendenza dalle fonti energetiche della Repubblica Federale Russa, transizione ecologica in contrasto con la necessità di soddisfare il fabbisogno sia delle imprese che dei cittadini, contenimento dei costi delle bollette casalinghe e sviluppo di nuove tecnologie energetiche saranno per circa 90 minuti tema del confronto sulla pagina della duemmemultimedia.it