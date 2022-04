Anzio brilla nello sport con Giulia Galiero e Lucia Bronzetti

“Complimenti alla nuova campionessa italiana juniores di taekwondo nella categoria -44kg, l’anziate Giulia Galiero, che sarà protagonista ai prossimi mondiali di luglio ed alla tennista Lucia Bronzetti, del Team Piccari&Knapp, vincitrice del torneo di Chiasso, balzata al numero 80 del mondo ed impegnata, dal 2 maggio, nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico”.

Lo ha affermato il Consigliere Comunale delegato allo sport della Giunta De Angelis, Massimiliano Millaci, in riferimento agli eccellenti risultati sportivi della Città di Anzio. Insieme ai successi delle giovani campionesse Giulia Galiero e Lucia Bronzetti, anche la conferma della serie A1 per la squadra di pallanuoto dell’Anzio Waterpolis del Presidente Francesco Damiani, la conquista dei play off per la serie D da parte dell’Anzio Calcio del Presidente Franco Rizzaro, i successi di Giovanni Sarchioto nella boxe professionistica e di Francesco Casolari nel Body Building.

“In bocca al lupo a tutti per i prossimi obiettivi, – prosegue il Consigliere Comunale, Massimiliano Millaci – è un periodo molto positivo per l’intero comparto sportivo della nostra Città che, grazie all’impegno di questa Amministrazione, finalmente dispone di impianti all’avanguardia, ai quali presto si aggiungeranno la nuova pista di atletica ed interventi in altre strutture”.