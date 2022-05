Dopo la vittoria della Coppa Lazio di C Gold dello scorso anno, l’Anzio Basket targata ‘CIRO CAFFE’ compie un’altra piccola impresa e si qualifica per i playoff con in palio la promozione in serie B.

La società sempre presente sul territorio di Anzio dal 1976 è ormai da anni al vertice della Pallacanestro Laziale. La stabilità, l’organizzazione ed i risultati sono motivo d’orgoglio per tutte le famiglie che ne fanno parte ed il riconoscimento del Coni attraverso l’assegnazione della Medaglia di Bronzo al merito sportivo ne è la ciliegina sulla torta.

Mantenersi ad alti livelli è sempre difficile e nonostante un avvio di stagione sfortunato con una sola vittoria nelle prime sei partite, la squadra di coach Matteo Melchiorri da dicembre in poi ha inanellato una serie di vittorie pesantissime che hanno garantito la qualificazione alla “Poule promozione”.

Nel mini-girone successivo Anzio ha compiuto un piccolo miracolo sportivo, sconfiggendo squadre come Viterbo e Palestrina che per anni hanno disputato campionati di Serie B di alta classifica.

E’ stata una stagione ricca di imprevisti, le defezioni prima del capitano Daniele D’Alfonso, poi di Artur Hoxha, Simone Cretella e Obiora Nwokoye che per motivi lavorativi non hanno potuto portare a termine il Campionato e l’infortunio di Matteo Vergari hanno totalmente stravolto gli equilibri di squadra. Un plauso ai nuovi giovani lanciati da coach Melchiorri che si sono fatti trovare pronti integrandosi perfettamente nel sistema di squadra, tra tutti una menzione particolare va al giovanissimo Stefano Conte classe 2005 che è riuscito ad essere sempre produttivo per tutto il campionato. La soddisfazione è ancora più forte visto che il roster è da sempre composto quasi interamente da ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile, con Carmine Nardi e Giovanni Coronini che con le loro qualità umane e tecniche vanno a sigillare il tutto.

Nei quarti di finale playoff Anzio affronterà la blasonata Virtus Roma 1960, con gara 1 prevista in trasferta domenica 15 maggio alle ore 18.00 a Roma. Gara 2 si giocherà mercoledì 18 sul parquet di Anzio alle 20.30, mentre per l’eventuale gara 3 si tornerà nella capitale.

Il roster che si giocherà la promozione in serie B:

1 Matteo Conte

7 Edoardo Campo

8 Giovanni Coronini

10 Marco D’Alfonso

13 Simone Pecetta

15 Enrico Camillo

20 Carmine Nardi

21 Davide Deriù

31 Candido De Franceschi

33 Stefano Conte

34 Simone Deriù

Coach Matteo Melchiorri

Prep. Fisico Davide Lerro

Dirigenti Andrea Innamorati – Enrico Sitta