Rifiuti, Silvestroni (FdI): emergenza romana non ricada sulla Provincia

“Stamattina, insieme ai colleghi parlamentari e ai nostri dirigenti, si è svolto un proficuo incontro sul tema rifiuti per denunciare la vergognosa messinscena politica orchestrata da Zingaretti e Gualtieri. L’emergenza romana è una vergogna che non può essere scaricata sui territori limitrofi. Nella Capitale peggiora anche la percentuale di raccolta differenziata e aumentano i casi di peste suina con l’invasione dei cinghiali.

Chiediamo, a PD e Cinquestelle, di prendersi le proprie responsabilità e sedersi al tavolo con i sindaci della provincia per dire quali sono i piani. Basta tradire la fiducia dei cittadini verso le istituzioni regionali e capitoline”

Lo dichiara in una nota il deputato e presidente provinciale della Federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.