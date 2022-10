Ottimo esordio per l’ASD Team Master Lavinio, nella prima giornata del XVIII Trofeo Master “Centro Italia”, svoltasi domenica 23 ottobre a Tivoli.

La “formazione” allenata dal Coach Romagnoli, fa incetta di medaglie portando a casa 44 podi di cui 25 ori, 12 argenti e 7 bronzi.

Sono saliti sul primo gradino del podio gli atleti: Miriana Petrella M25 (50 dorso e 100 farfalla), Roberta Mori M45 (50 dorso e 100 stile), Giorgio Spagnoli U20 (50 rana e 200 misti), Beatrice Cavero M20 (50 rana e 100 stile), Graziella Cirillo M65 (50 dorso e 100 stile), Raffaello Clavari M45 (100 farfalla e 200 misti), Alfonso Fagiolo M75 (200 misti e 100 stile), Fabio Malvati M35 (50 dorso), Fabrizio Del Mazza M50 (50 dorso), Claudio galvani M75 (50 dorso), Ermes Gabanella M75 (50 rana), Marco de Carolis M55 (50 rana e 200 misti) ed infine un rientro con il botto per il campionissimo Fabio Guain M35 (100 farfalla e 100 stile).

Le medaglie d’argento sono arrivate da: la debuttante Ada Marinelli M55 (50 rana), Serena Lozzi M50 (50 rana), Vania Siciliano M50 (50 dorso e 100 stile), Alessio Anastasi M50 (50 dorso), Ermes Gabanella M75 (50 dorso), per la categoria ragazzi Arianna Clavari, un cognome una garanzia, (50 rana), Roberto Campanelli M55 (200 misti), Antonio Paruccini M60 (200 misti), Claudio Galvani M75 (100 stile) ed infine il Capitano Giuseppe Marino (100 stile e 200 misti).

Ed ancora le medaglie di bronzo sono arrivate da: Enrico Chiusolo M40 (50 dorso), il sorprendente Andrea Ruggiero M30 (50 rana), Antonio Paruccini M60 (50 dorso), Fabio Malvati M35 (100 stile), Paolo Fazio M60 (100 stile) ed ancora Arianna Clavari nei 100 stile.

Ed infine a coronamento della fantastica giornata le ultime quattro medaglie (tre ori ed un bronzo) sono arrivate da tutte e quattro le staffette in gara, segno dell’ottimo lavoro svolto in questa prima parte della stagione dal Coach Romagnoli.

“Prestazione da incorniciare”, commenta il Capitano Giuseppe Marino, nonostante siamo ancora agli inizi e i carichi di lavoro si fanno sentire la squadra ha risposto alla grande, presentandosi sui blocchi di partenza quasi al gran completo, tutto questo è merito di una grande Società che c’è dietro lo Sporting Village di Aprilia, che nonostante le mille difficolta, mette a disposizione dei suoi atleti tutto il centro a 360°.