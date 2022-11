Ancora un successo per l’anziate Maria Casciotti, che ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani di triathlon medio, sulla distanza mezzo ironman (nuoto 1.900 metri, 90 km bicicletta e 21 km corsa), nella categoria senior S4, che si sono disputati a Borgo Egnazia in provincia di Brindisi. Il titolo italiano segue l’importante vittoria nella tappa internazionale di Cervia, che ha consentito alla campionessa anziate di staccare il biglietto per il Campionato del Mondo Finlandia 2023.