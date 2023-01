Bene a “La Corsa di Miguel” gli atleti ASD Italia Sport Running

Domenica 22 Gennaio 2023 ore 9:30 stadio olimpico Roma , si è svolta la gara podistica di 10 km circa LA CORSA DI MIGUEL , dietro al nastro di partenza insieme ai oltre 7000 atleti c’erano anche un gruppo di atleti del litorale Nettunese della ASD ITALIA SPORT RUNNING. Il Presidente Dott. Gilberto Micaloni : è stato una bellissima giornata, direi che il divertimento è iniziato dalle sette di mattina all’appuntamento per andare a Roma da Nettuno (malgrado il freddo) , si è capito subito che avremmo fatto tutti bene e così è stato , infatti ogni uno a centrato il proprio obbiettivo , iniziando da Mario La Rosa che con un passo al km di 4:09 l’ha chiusa in 41:07 ( prossimo fare i 10000 metri sotto i 40:00 minuti) , poi Ghelli Giuliano anche lui super soddisfatto con 46:34, Stefano De Blasis ( maratoneta esperto , prossima primavera maratona di Londra ) con 45:37 , Gilberto Micaloni 44:01, Giacco Floriana 48:57 ,Papagna Roberto 50:29, Ferrami Fabio 51:16 , Carideo Daniela 51:17,Carnielli Valeria 47:52 ( test per la preparazione Roma Ostia), Bernardini Elena 45:52 ( test preparazione mezza maratona di Napoli) , Davide Orlando 53:49 ( test per la mezza maratona di Napoli) , Poi ci sono due debuttanti Amici Simone e Martinelli Matteo entrambi chiusa con 53:47 . Continua il Presidente: è stata una giornata importante, tutti gli atleti hanno avuto modo di testare il loro stato di forma , da lunedì si ricomincia a lavorare per fare sempre meglio nei prossimi appuntamenti che in primavera sono in agenda.