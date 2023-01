Rugby. L’Anzio supera di misura il Primavera Roma e si conferma al terzo posto

Riparte di slancio il Rugby Anzio Club , che conquista la prima vittoria del 2023 nel girone promozione del campionato di serie C . I biancazzurri hanno superato sul terreno amico e al termine in un match appassionante il Primavera Roma per 11 a 8 . Reduce sette giorni prima dalla sconfitta in casa nello scontro diretto d’alta classifica con il Colleferro, la formazione di Ghellini riesce stavolta a spuntarla nel finale conquistando quattro punti e confermandosi al terzo posto della graduatoria.

Le due squadre hanno dato vita ad un match molto combattuto e giocato alla pari. I primi a passare erano gli ospiti, trasformando una punizione al 12° minuto decretata dall’arbitro per placcaggio alto. Al 18° l’Anzio concretizzava la sua maggiore qualità sugli esterni andando in meta con Samuele Pacchiarotti, che concretizzava un’eccellente trasmissione di palla dalla touche sino all’ala. Al 27° i padroni di casa allungavano ulteriormente con una punizione di Santarcangelo per l’8 a 3, punteggio con il quale si chiudeva la prima frazione di gioco.

Nella ripresa permaneva l’equilibrio iniziale, ed il Primavera al 14° pareggiava i conti con una meta non trasformata per l’8 a 8 parziale. L’Anzio aumentava la pressione e ad un paio di minuti dal termine arrivava l’occasione propizia, una punizione trasformata ancora da Santarcangelo per l’11 a 8 conclusivo, che sanciva la quarta vittoria su cinque partite nella seconda fase per la RAC.

Gli altri risultati della giornata hanno visto l’affermazione della capolista Colleferro per 34 a 0 sul Nuovo Salario (prossimo avversario dell’Anzio), mentre mantiene il secondo posto l’Alto Lazio che ha superato in casa il Villa Pamphili. Il campionato osserverà due settimane di sosta in concomitanza con i match della nazionale italiana al Six Nations, si riprenderà il 19 febbraio.