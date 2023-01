Nuoto Master, inizio di stagione d’oro per lo Sporting Village di Aprilia

Domenica 29 Gennaio si è svolto nella piscina Roman Sport City di Pomezia, il 5° Trofeo AB Team, inserito nel Circuito Super Master FIN, dove ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti in gran parte dal centro-sud d’Italia. Glia atleti master dell’Aprilia Sporting Village, non ha voluto mancare a questo importante meeting presentandosi con una piccola ma buona rappresentanza della squadra. Tante le gare in programma con cui gli “Spartani” dello Sporting hanno partecipato alla manifestazione raggiungendo delle buone prestazioni individuali, alcuni delle quali premiate con la salita sul podio per la classifica della categoria individuale. Parte subito bene l’atleta Graziella Cirillo M65 centrando il doppio oro nei 50 farfalla e 100 rana, stessa sorte anche per Ermes Gabanella M75, nei 50 rana e 100 misti. Salgono sul gradino più alto del podio anche Alfonso Fagiolo M75 nei 100 rana e Massimiliano vecchietti M35 nei 200 misti. L’unico argento della giornata arriva ancora da Alfonso Fagiolo nei 50 dorso. Gli ultimi tre podi tutti di bronzo arrivano invece, da un sorprendente Roberto Campanelli M55 nei 50 dorso, ancora da Massimiliano Vecchietti nei 50 stile ed in fine a medaglia anche il Capitano Giuseppe Marino M50 nei 200 dorso. Soddisfazione alle stelle per il Capitano Giuseppe Marino, “dopo la fantastica esperienza vissuta circa due settimane fà a Roma, la squadra ha continuato nel suo percorso di crescita e condivisione verso questo sport, partecipando a questo evento che rappresenta uno dei più importanti, a dimostrazione dei circa 500 atleti Master presenti in acqua. Sono orgoglioso di capitanare questo gruppo, continuando a divertirsi insieme attraverso lo stare insieme, ininterrottamente con grande passione e voglia di mettersi sempre in gioco.’’ Team Master ASV